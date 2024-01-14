ريال مدريد يقسو على برشلونة ويتوج بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ13
قاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ريال مدريد لتحقيق فوز عريض على حساب غريمه برشلونة بنتيجة 4-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد على ملعب "الأول بارك" في الرياض.
وسجل فينيسيوس ثلاثة أهداف في الدقائق 7، و10، و39 (من ركلة جزاء) وكان وراء الهدف الرابع الذي سجله مواطنه رودريغو في الدقيقة 64، بينما أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33.
⚽ ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 del @realmadrid!!— RFEF (@rfef) January 14, 2024
🔥 ¡¡VINI JR. NO PERDONA!!
🆚 @realmadrid - @FCBarcelona | 1-0 | 10'
📺 @MovistarPlus#superSupercopapic.twitter.com/6g43nkqEaF
⚽ ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 del @realmadrid!!— RFEF (@rfef) January 14, 2024
🤯 ¡¡CÓMO ESTÁ VINICIUS!! ¡¡DOBLETE DEL BRASILEÑO!!
🆚 @realmadrid - @FCBarcelona | 2-0 | 11'
📺 @MovistarPlus#superSupercopapic.twitter.com/v8vOQGKwyy
⚽ ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 del @FCBarcelona_es!!— RFEF (@rfef) January 14, 2024
🚀🚀🚀🚀
¡¡Cañonazo de 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜!!
🚀🚀🚀🚀
🆚 @realmadrid - @FCBarcelona | 2-1 | 33'
📺 @MovistarPlus#superSupercopapic.twitter.com/4AErr4tX8K
⚽ ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 del @realmadrid!!— RFEF (@rfef) January 14, 2024
Vini Jr. está ON FIRE! 💥
¡¡𝗛𝗔𝗧-𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞!!
🆚 @realmadrid - @FCBarcelona | 3-1 | 39'
📺 @MovistarPlus#superSupercopapic.twitter.com/pOEFST0HP8
🚨🚨🚨🚨🚨— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) January 14, 2024
هدف ريال مدريد الرابع pic.twitter.com/g4eyVmo0eP
وشهدت المباراة طرد مدافع برشلونة الأوروغوياني رونالد أراوخو لحصوله على إنذارين.
وبهذا الفوز توج الريال بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه، ليصبح على بعد لقب واحد من معادلة برشلونة الأكثر تتويجا بالبطولة (14).
وثأر الريال من خسارته لقب كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي أمام برشلونة إثر هزيمته في النهائي بنتيجة 1-3.
المصدر: RT