مواجهة مرتقبة بين برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بالسعودية

يبحث برشلونة حامل اللقب عن زخم ينعش موسمه السيئ عندما يلاقي غريمه التاريخي ريال مدريد الساعي للثأر منه، مساء اليوم الأحد في السعودية ضمن نهائي الكأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب "الأول بارك ستاديوم" مقر نادي النصر في العاصمة الرياض، والذي يتسع لقرابة 25 ألف متفرج.

إقرأ المزيد

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

إقرأ المزيد

وسبق للسعودية استضافة ثلاث نسخ من السوبر الإسباني، عام 2020 في جدة توج بلقبها ريال مدريد أمام أتلتيكو بركلات الترجيح، ليعود مجددا الفريق الملكي ويثبت جدارته عام 2022 في الرياض ضد أتلتيك بلباو (2-0)، فيما ظفر برشلونة باللقب عام 2023 في الرياض.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقبا، متقدما على الريال (12)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).

وفي لقاء الليلة، لا يبدو تشافي هرنانديز الذي أحرز أول ألقابه كمدرب للفريق الكتالوني العام الماضي على حساب الريال بالذات (3-1)، في موقع المرشح أمام القلعة البيضاء التي لم تتذوق طعم الخسارة في آخر 20 مباراة في مختلف المسابقات.

ولاقي برشلونة صعوبة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الخميس الماضي عندما واجه أوساسونا وصيف كأس ملك إسبانيا وصاحب المركز الـ12 في الدوري، وتغلب عليه بصعوبة بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي واليافع لامين جمال.

في المقابل، خاض الريال معركة نارية مع جاره اللدود أتلتيكو، انتهت ملكية 5-3 بعد التمديد، بعد أن كان رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي متخلفين 2-3 في الدقيقة 85.

وأكد تشافي في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية عشية المواجهة المرتقبة "نصل بفورمة أقل من ريال مدريد، لكن عندما تتدحرج الكرة، ستكون الحظوظ 50-50".

وتابع لاعب الوسط السابق "سنحاول السيطرة على المباراة، فرض شخصيتنا وأسلوب لعبنا".

في المقابل، يبدو ريال مدريد "متعطشا" للفوز و"إحراز اللقب الأول هذه السنة"، بحسب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يعول على الإنجليزي اليافع جود بيلينغهام صاحب 17 هدفً في 22 مباراة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات