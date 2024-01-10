في مباراة غزيرة بالأهداف.. ريال مدريد يتخطى أتلتيكو ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

في لقاء شهد تسجيل 8 أهداف، انتزع ريال مدريد فوزا صعبا على حساب جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 وبطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي استضافها ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية بالتعادل الإيجابي 3-3، حيث سجل لريال مدريد كل من أنطونيو رودير، فيرلاند ميندي، وداني كارفاخال في الدقائق 20، 30، و85 تواليا، ولأتلتيكو مدريد ماريو هيرموسو، أنطوان غريزمان، وروديغر (هدف عكسي) في الدقائق 7، 37، 78.

ليلة من ليالي ريال مدريد في الرياض🤩



.. و8 أهداف في الديربي المثير⚽️🔥



📺 شاهد الأهداف بصوت المعلق علي الكعبي⬇️



#السوبر_الإسباني | ⁦#SSCpic.twitter.com/Kveo6YV8V0 — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

واحتكم الفريقان بعدها لشوطين إضافيين حيث تمكن الريال من تسجيل هدفين عن طريق مدافع الأتلتيكو ستيفان سافيتش بالخطأ في مرماه (116) وإبراهيم دياز (120).

ويواجه ريال مدريد في النهائي المقرر إقامته الأحد المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع غدا الخميس بين برشلونة وأوساسونا.

المصدر: RT