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كوبر يعلق على تعادل سوريا مع أوزبكستان ويبرر قرار استبعاده عمر السومة

الرياضة

كوبر يعلق على تعادل سوريا مع أوزبكستان ويبرر قرار استبعاده عمر السومة
Globallookpress
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أشاد مدرب منتخب سوريا الأرجنتيني هيكتور كوبر بأداء لاعبيه في مباراة أوزبكستان والتي انتزع فيها "نسور قاسيون" نقطة التعادل في مستهل مشوارهم في بطولة كأس أمم آسيا المقامة في قطر.

وفرض المنتخب السوري التعادل السلبي على نظيره الأوزبكي في مباراة جمعت المنتخبين أمس السبت لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا أستراليا والهند.

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وتتصدر أستراليا المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها على الهند (2-0)، تليها سوريا وأوزبكستان ولكل منهما نقطة، وأخيرا الهند بلا رصيد.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي بعد مباراة سوريا وأوزبكستان: "فخور بما قدموه (لاعبو سريا)، وبتنفيذهم للواجبات الدفاعية والهجومية".

وأضاف: "بعد التعادل أمام منافس صعب، سنبحث عن الأفضل لكسب نقاط مواجهتي الهند وأستراليا".

وتابع: "الهند منتخب متطور، وسنضع التكتيك المناسب لهزيمته ورفع حظوظنا".

وأردف: "تابعت مباراة أستراليا الأولى ضد الهند، وسوف نحللها لنعرف نقاط القوة والضعف".

وعن القرار الجدلي باستبعاد المهاجم المخضرم عمر السومة من قائمة سوريا لكأس آسيا، صرح كوبر: "قررت ذلك وفقا لأمور تكتيكية، واخترت الأنسب وهو قرار فني، السومة قد يتواجد بالمستقبل".

المصدر: وكالات

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