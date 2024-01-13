قبل ساعات من افتتاح كأس إفريقيا.. تعرف على القنوات الناقلة لمباريات البطولة

تفتتح مساء اليوم السبت النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بمواجهة تجمع المنتخب المضيف ضد غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتنطلق أحداث مباراة الافتتاح في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة، الـ20:00 بتوقيت غرينيتش.

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ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة لقاء الافتتاح وباقي مباريات البطولة القارية، عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، مالكة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط.

وتم تغيير اسم قنوات "beIN MAX" لتصبح "beIN AFCON" لنقل مباريات البطولة عبر أربع قنوات مخصصة لذلك.

وتوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD TV" والذي يبث كافة مباريات البطولة.

المصدر: وكالات