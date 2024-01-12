مصر الاستثناء الوحيد.. معضلة كبيرة تواجه المنتخبات العربية في كأس إفريقيا بكوت ديفوار

باتت بطولات كأس إفريقيا التي تقام في الأدغال الإفريقية بمثابة عقدة للعرب وقد تواجه هذه المعضلة التاريخية المنتخبات العربية المقبلة على المشاركة في النهائيات المقررة في كوت ديفوار.

ويشارك في نهائيات البطولة القارية التي تنطلق غدا السبت في كوت ديفوار 24 منتخبا بينها خمسة منتخبات عربية وهي مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وموريتانيا.

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وسبق لجميع هذه المنتخبات العربية التتويج باللقب القاري مرة واحدة على الأقل ماعدا موريتانيا.

يشار أن منتخب السودان توج أيضا بكأس إفريقيا لكنه لم يحجز تأشيرة التأهل للنسخة الحالية.

وتحمل مصر الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة الإفريقية برصيد سبعة ألقاب وهي بطبيعة الحال الأكثر تتويجا باللقب القاري بين المنتخبات العربية.

في حين أن الجزائر توجت بلقبين مقابل لقب واحد لكل من المغرب وتونس والسودان.

وإذا ألقينا نظرتنا على تتويجات المنتخبات العربية فسنلاحظ أن معظمها كان على أراض عربية، فالجزائر توجت بلقبها الأول على أرضها في العام 1990، وبالثاني في مصر عام 2019.

وتوج منتخب السودان بلقبه الوحيد على أرضه في 1970 كما فازت تونس بالنسخة التي استضافتها عام 2004.

ونال المغرب لقبه الوحيد في إثيوبيا لكنه عانى منذ ذلك الحين في البطولات التي تقام في الأدغال الإفريقية ويبقى أفضل إنجاز له بعد تتويجه هو وصوله للنهائي في البطولة التي استضافتها تونس عام 2004.

أما مصر فقد حصدت ثلاثة ألقاب من ألقابها السبعة في الأدغال الإفريقية أعوام 1998 (بوركينا فاسو) و2008 (غانا) و2010 (أنغولا)، ومثلها على أرضها أعوام 1959 و1986 و2006، ولقب وحيد في السدوان.

وبمعنى آخر، فإذا استثنينا مصر، فإن منتخبات عرب إفريقيا حققت لقبا واحدا طيلة تاريخها في أدغال القارة السمراء.

المصدر: RT