السجل الذهبي لكأس إفريقيا.. مصر تغرد خارج السرب

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء والوطن العربي انطلاق النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير الحالي و11 فبراير المقبل.

وبمناسبة اقتراب انطلاق هذا الحدث الرياضي البارز في القارة السمراء، نستعرض في هذا الرصد قائمة بأسماء المنتخبات التي سبق لها رفع الكأس الغالية منذ إطلاق المسابقة القارية في 1957:

إقرأ المزيد

1957: مصر (السودان كانت مستضيفة للبطولة)

1959: مصر (مصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة)

1962: إثيوبيا (إثيوبيا)

1963: غانا (غانا)

1965: غانا (تونس)

1968: زائير - جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا (إثيوبيا)

1970: السودان (السودان)

1972: الكونغو برازافيل (الكاميرون)

1974: زائير (مصر)

1976: المغرب (إثيوبيا)

1978: غانا (غانا)

1980: نيجيريا (نيجيريا)

1982: غانا (ليبيا)

1984: الكاميرون (كوت ديفوار)

1986: مصر (مصر)

1988: الكاميرون (المغرب)

1990: الجزائر (الجزائر)

1992: ساحل العاج (السنغال)

1994: نيجيريا (تونس)

1996: جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)

1998 مصر (بوركينا فاسو)

2000: الكاميرون (غانا ونيجيريا)

2002: الكاميرون (مالي)

2004: تونس (تونس)

2006: مصر (مصر)

2008: مصر (غانا)

2010: مصر (أنغولا)

2012: زامبيا (الغابون وغينيا الاستوائية)

2013: نيجيريا (جنوب إفريقيا)

2015: كوت ديفوار (غينيا الاستوائية)

2017: الكاميرون (الغابون)

2019: الجزائر (مصر)

2021 (مطلع 2022): السنغال (الكاميرون).

الأكثر تتويجا:

- مصر (7 ألقاب)

- الكاميرون (5)

- غانا (4)

- نيجيريا (3)

- الجزائر وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديموقراطية (2).

- الكونغو برازافيل، إثيوبيا، المغرب، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، زامبيا، السنغال (1).

المصدر: RT