أول رد فعل للمدافع الجزائري عطال بعد الحكم عليه بالسجن في فرنسا

أعلن محامو مدافع نيس يوسف عطال الأربعاء أن موكلهم استأنف إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب نشره فيديو يدعو إلى "يوم أسود لليهود" على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأدين المدافع الدولي الجزائري البالغ من العمر 27 عاما والذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار بين 13 يناير الحالي و11 فبراير المقبل، في الثالث من يناير الحالي بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بتهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين.

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وكان محامو عطال تطرقوا إلى إمكانية استئناف الحكم مباشرة بعد النطق به، وأوضح محاميه أنطوان فاي لوكالة "فرانس برس": "بعث برسالة دعم للفلسطينيين في غزة. بالنسبة له، هذا هو السلام، وهو ليس الوحيد".

ولكن لائحة الاتهام الصادرة عن نائبة المدعي العام في فرنسا أشارت إلى أنه "لا يوجد أي شيء له علاقة بالسلام خلال أي وقت من هذه الثواني الـ35 (مدة الفيديو)"، معتبرة أن عقوبة السجن مع وقف التنفيذ يمكن أن تكون "عقوبة تحذيرية" من شأنها أن تجعل اللاعب يفكر جيدا قبل أن يقوم بأي نشر في المستقبل.

ودافع عطال عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كل ما يحتويه.

ونشر عطال الفيديو بعد خمسة أيام من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي ضد إسرائيل.

وشارك عطال مقطع فيديو للداعية محمود الحسنات مع متابعيه البالغ عددهم 3.2 مليون على "إنستغرام".

وارتفعت الأصوات، وكان بينها صوت رئيس بلدية نيس، للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال ويظهر فيه الداعية الحسنات وهو يدلي، حسب ما زعم، بعبارات معادية للسامية وتدعو إلى العنف.

وسارع عطال إلى حذف المنشور واعتذر، لكن نادي نيس قرر في 18 أكتوبر الماضي إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 أكتوبر.

وفُتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين".

وبعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا في نوفمبر، أحيل عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجنائية في نيس.

ووضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف ما سمح له بالمشاركة مع منتخب بلاده في ثلاث مباريات منذ نشره مقطع الفيديو.

المصدر: أ ف ب