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سجل أبطال كأس آسيا عبر التاريخ.. السعودية الأكثر تتويجا بين المنتخبات العربية

الرياضة

سجل أبطال كأس آسيا عبر التاريخ.. السعودية الأكثر تتويجا بين المنتخبات العربية
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تنطلق بعد غد الجمعة في قطر نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم بمشاركة 24 منتخبا بينها 10 منتخبات عربية.

وبمناسبة انطلاق هذا الحدث الكروي الآسيوي الكبير، نستعرض في هذا الرصد سجل الفائزين بكأس آسيا منذ إطلاق المسابقة في العام 1956: 

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1956: كوريا الجنوبية (هونغ كونغ كانت مستضيفة للبطولة)

1960: كوريا الجنوبية (كوريا الجنوبية)

1964: إسرائيل (إسرائيل - لم تعد تشارك في المسابقات الآسيوية)

1968: إيران (إيران)

1972: إيران (تايلاند)

1976: إيران (إيران)

1980: الكويت (الكويت)

1984: السعودية (سنغافورة)

1988: السعودية (قطر)

1992: اليابان (اليابان)

1996: السعودية (الإمارات)

2000: اليابان (لبنان)

2004: اليابان (الصين)

2007: العراق (إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، فيتنام)

2011: اليابان (قطر)

2015: أستراليا (أستراليا)

2019: قطر (الإمارات)

الأكثر تتويجا:

1- اليابان - أربعة ألقاب

2- السعودية - ثلاثة ألقاب

- إيران - ثلاثة ألقاب

4- كوريا الجنوبية.. لقبان

5- إسرائيل، الكويت، أستراليا، العراق، قطر - لقب واحد.

المصدر: RT + وكالات 

 

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