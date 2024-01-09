البروفة الأخيرة.. الجزائر تدك شباك بوروندي وديا قبل أمم إفريقيا

تغلب منتخب الجزائر على نظيره بوروندي برباعية نظيفة في مباراة ودية أقيمت يوم الثلاثاء ضمن استعدادات "محاربي الصحراء" لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وتناوب على تسجيل رباعية الجزائر كل من بغداد بونجاح ورياض محرز وإسلام سليماني ومحمد الأمين عمورة في الدقائق 19، 44، 84 و"90+3" على الترتيب.

وكانت هذه المباراة الأخيرة لمنتخب الجزائر قبل خوضه نهائيات كأس إفريقيا.

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وتقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار في الفترة الممتدة بين 13 يناير الجاري و11 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب الجزائر البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين (1990 على أرضه و2019 في مصر)، كما حل وصيفا مرة واحدة (1980) وثالثا مرتين (1984 و1988).

المصدر: RT