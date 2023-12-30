مفاجأة واحدة في القائمة النهائية للجزائر للمشاركة في كأس إفريقيا

لم يستدع مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، لاعبه سعيد بن رحمة، لكنه أبقى على يوسف عطال، في التشكيلة الرسمية لـ"محاربي الصحراء" لخوض كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوت ديفوار.

وتقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الفترة الممتدة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.

وفضل بلماضي استبعاد ابن رحمة لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي بعد إشكال وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الودية في 16 أكتوبر الماضي، حين رفض ابن رحمة مصافحة مدربه بعد استبداله، في لقطة أثارت تعليقات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

قائمة المنتخب الوطني الخاصة بكأس أمم إفريقيا كوتديفوار 2023 #DesertWarriors#123VivalAlgerie🇩🇿 pic.twitter.com/Z7x7aRkVsT — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) December 29, 2023

في المقابل استدعي عطال الذي لم يلعب مع نيس الفرنسي منذ منتصف أكتوبر الماضي، بعدما كانت أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا الشهر الماضي، وطالبت النيابة بسجنه في 18 ديسمبر لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو لنشره فيديو مدته 35 ثانية يدعو إلى "يوم أسود على اليهود" بسبب الحرب الدائرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

وأوقف عطال لسبع مباريات من قبل اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه بقي لاعبا أساسيا مع المنتخب الجزائري حيث لعب ثلاث مباريات.

وضمت قائمة الجزائر أيضا العديد من النجوم الذين فازوا بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019، مثل رياض محرز (الأهلي السعودي)، إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي) واسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) وغيرهم.

وفاز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين (1990 على أرضه و2019 في مصر)، كما حل وصيفا مرة واحدة (1980) وثالثا مرتين (1984 و1988).

وهنا القائمة النهائية لمنتخب الجزائر لكأس إفريقيا في كوت ديفوار:

- حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي)، رايس مبولحي (شباب بلوزداد)، أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

- الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي)، كيفن غيتون (ميتز الفرنسي)، عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، أمين توغاي (الترجي التونسي)، أحمد توبة (ليتشي الإيطالي)، زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة)، ريان آيت نوري (وولفرهامبتون الإنجليزي)، ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي).

- الوسط: رامز زروقي (فينورد الهولندي)، نبيل بن طالب (ليل الفرنسي)، إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، حسام عوار (روما الإيطالي)، فارس شعيبي (آنتراخيت فرانكفورت الألماني)، سفيان فيغولي (قارة جمرك التركي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي).

- الهجوم: رياض محرز (الأهلي السعودي)، آدم وناس (ليل الفرنسي)، يوسف بلايلي (مولودية الجزائر)، أمين عمورة (سانت غيلواز البلجيكي)، أمين غويري (رين الفرنسي)، إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي)، بغداد بونجاح (السد القطري).

المصدر: وكالات