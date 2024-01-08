أنشيلوتي يعلن عن قائمة ريال مدريد للمشاركة في السوبر الإسباني بالسعودية

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة فريقه لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بداية من الأربعاء المقبل.

ويشارك في البطولة أربعة أندية وهي ريال مدريد (بطل كأس ملك إسبانيا)، برشلونة (بطل الدوري الإسباني)، أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث في الدوري)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).

ومن المقرر أن تنطلق البطولة بعد غد الأربعاء، بمباراة نصف النهائي بين ريال مدريد وأتلتيكو، على أن يلعب برشلونة أمام أوساسونا في نصف النهائي الآخر الخميس المقبل.

وستقام المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني الأحد المقبل.

وشهدت قائمة ريال مدريد للبطولة، عودة الفرنسي فيرلاند ميندي بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا تواجد العديد من اللاعبين الشباب مثل كاريلو، توبياس، ماريو مارتين، ونيكو باز.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، وفران.

خط الدفاع: كارفاخال، روديغر، ناتشو، فران غارسيا، ميندي، كاريلو، وتوبياس.

خط الوسط: كروس، مودريتش، بيلينغهام، فالفيردي، كامافينغا، تشواميني، سيبايوس، أردا غولر، نيكو باز، ومانو مارتين.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، رودريغو، وخوسيلو.

المصدر: موقع ريال مدريد