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نابولي يتعرض لهزيمة ساحقة ويواصل مسلسل نزيف النقاط

الرياضة

نابولي يتعرض لهزيمة ساحقة ويواصل مسلسل نزيف النقاط
AFP MARCO BERTORELLO
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مني فريق نابولي بهزيمة ساحقة على يد مضيفه تورينو (0-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية تورينو كل من المهاجم الباراغوياني أنتونيو سانابريا، ولاعب خط الوسط الكرواتي نيكولا فلاسيتش، والمدافع الإيطالي أليساندرو بونجيورنو، في الدقائق (43، 52، 66) على الترتيب.

وأكمل نابول المواجهة بعرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد مدافه باسكوالي ماتزوكي.

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وتعرض فريق نابولي بذلك للهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات تخللهما تعادل، ليتوقف رصيده عند 28 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

في المقابل، رفع نادي تورينو رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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