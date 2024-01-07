بعد "خطأ قاتل" في مباراة مجنونة.. فرض عقوبة ثقيلة على حكم الـ"VAR"

فرضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقوبة ثقيلة على حكم تقنية الفيديو المساعد، لويجي ناسكا، على خلفية مباراة إنتر ميلان وضيفه هيلاس فيرونا، ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فقد سجل لاعب خط الوسط الإيطالي دافيد فراتسي هدف الفوز لفريقه إنتر ميلان في شباك ضيفه هيلاس فيرونا (2-1) في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت، على ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة "للكالتشيو".

واعترض لاعبو نادي فيرونا على حكم المباراة ميشيل فابري وحكم الفيديو أيضا، بسبب عدم احتساب "خطأ"، أثناء عملية بناء الهجمة، حيث تعرض أوندريج دودا لاعب فيرونا، لعرقلة من قبل أليساندرو باستوني لاعب "النيراتزوري"، ولم يتدخل حكم تقنية الفيديو المساعد "VAR" أيضا.

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وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، في تقرير لها أن رئيس لجنة الحكام الإيطالي، جيانلوكا روكي، لن يعين لويجي ناسكا في أي مباراة بالدرجة الأولى هذا الموسم، وسينقله إلى القسم الثاني.

وأكدت الصحيفة أن "الخطأ الذي ارتكبه ناسكا لم يكن الأول له هذا الموسم، حيث سبق واقترف أخطاء أخرى في مباراتي فريق بولونيا مع ليتشي ويوفنتوس خلال وقت سابق".

بينما لن تفرض أي عقوبة على حكم الساحة ميشيل فابري، إذ أدرج اسمه في قائمة حكام الجولة المقبلة للدوري الإيطالي بشكل طبيعي.

يذكر أن حكم الساحة ميشيل فابري احتسب ركلة جزاء لفريق هيلاس فيرونا، عند الدقيقة 100، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد "VAR"، ولكن المهاجم توماس هنري فشل في ترجمتها إلى هدف التعادل، حيث اصطدمت كرته بالعارضة.

المصدر: وسائل إعلام