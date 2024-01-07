شاهد.. هدف ترزيغيه بعد تمريرة على "طبق من ذهب" من صلاح

فاز المنتخب المصري على نظيره التنزاني (2-0) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار تحضيراتهما لخوض نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023".

افتتح المهاجم المصري محمود تريزيغيه التسجيل لمنتخب "الفراعنة" في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة بينية رائعة من زميله النجم محمد صلاح.

بـ لمستين بس 🤩👌



محمود تريزيجيه يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بـ أسيست رائع من محمد صلاح ⚽️ pic.twitter.com/XSBHBOjyV6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 7, 2024

بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله حارس المرمى التنزاني أيشي مانولا خطأ في مرماه، عند الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

أهداف مباراة مصر 2-0 تنزانيا | مبارة ودية ⚽



برعاية Coca-Cola pic.twitter.com/yvQ8oU51V1 — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 7, 2024

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وسيبدأ منتخب مصر مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد 14 يناير الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية (B) التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر.

المصدر: RT