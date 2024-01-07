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شاهد.. هدف ترزيغيه بعد تمريرة على "طبق من ذهب" من صلاح

الرياضة

شاهد.. هدف ترزيغيه بعد تمريرة على
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فاز المنتخب المصري على نظيره التنزاني (2-0) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار تحضيراتهما لخوض نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023".

افتتح المهاجم المصري محمود تريزيغيه التسجيل لمنتخب "الفراعنة" في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة بينية رائعة من زميله النجم محمد صلاح.

بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله حارس المرمى التنزاني أيشي مانولا خطأ في مرماه، عند الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

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وسيبدأ منتخب مصر مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد 14 يناير الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية (B) التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر.

المصدر: RT 

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