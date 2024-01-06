السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يقدم قميص منتخب مصر للرئيس (فيديو) 

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت تدريبات منتخب "الفراعنة" على أرض استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لزيارة السيسي وحديثه مع لاعبي منتخب بلاده، واتخاذ صور تذكارية.

ومازح الرئيس المصري المهاجم محمود عبد المنعم كهربا، قائلا: "أنا حاسس بالكهربا".

الرئيس #السيسي يصافح لاعبي المنتخب ويمازح محمود كهربا: أنا حاسس بالكهربا pic.twitter.com/Q0Gabg6Ghj — ON (@ONTVEgy) January 6, 2024

بينما قدم قائد المنتخب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قميص منتخب "الفراعنة" للرئيس المصري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

https://t.co/srJwT18d6h#السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة#موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) January 6, 2024

وطالب السيسي من اللاعبين "بذل أقصى الجهد" لإسعاد الجماهير المصرية، خلال مشاركتهم في بطولة القارة السمراء لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت ديفوار "ساحل العاج"، اعتبارا من 13 يناير الجاري ولغاية 11 فبراير 2024.

الرئيس #السيسي يطمئن على المنتخب الذي يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية خلال تفقده لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة pic.twitter.com/faN5ITZggV — ON (@ONTVEgy) January 6, 2024

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وقال السيسي للاعبين: "المسؤولية هي أن نكون مع بعضنا، النجاح لا يأتي من الموهبة فقط...المنتخب المصري نعمة كبيرة لنا في مصر، كرة القدم لها جماهيرية كبيرة حول العالم، مصر تستحق اللقب وبأكبر عدد، أتمنى لكم كل التوفيق".

ويلعب منتخب مصر، الأكثر فوزا باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

المصدر: وكالات