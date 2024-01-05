سعود الصرامي يصدم جماهير اتحاد جدة والهلال بشأن محمد صلاح (فيديو)

أكد الإعلامي السعودي، سعود الصرامي، أن النجم المصري محمد صلاح سيجدد عقده مع ليفربول حتى عام 2026، وذلك بعد عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، هذا الشهر.

ويعد محمد صلاح أحد أبرز أهداف أندية دوري "روشن" للمحترفين، وخاصة نادي اتحاد جدة، والهلال، الذي يريد جلب "الفرعون" لتعويض غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح الناقد الرياضي سعود الصرامي، مصير محمد صلاح، أثناء استضافته في برنامج الديوانية عبر القناة الرياضية السعودية، قائلا: "صلاح سيجدد عقده مع ليفربول حتى عام 2026، وذلك بعد عودة اللاعب إلى إنجلترا من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الشهر".

وأضاف الإعلامي السعودي: "حتى لا تتأمل الجماهير مجددا، محمد صلاح باق في ليفربول حتى العام 2026".

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ويرتبط محمد صلاح (31 عاما) بعقد مع "الريدز" حتى صيف 2025، ووفقا لما نشرته شبكة "Anfield Watch" البريطانية، إن نجم ليفربول منفتح على تجديد عقده مع الفريق، بعد المستوي الجيد الذي يقدمه خلال الموسم الجاري (2023-2024)، ورغم الاهتمام من قبل أندية الدوري السعودي للمحترفين بضمه الصيف القادم.

المصدر: "twitter/riyadiyatv"