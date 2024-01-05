كلوب عن صلاح: سأكون كاذبا لو قلت إنني أتمنى له حظا سعيدا

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أنه سيجد طريقة لتعويض غياب نجمه المصري محمد صلاح، الذي تمنى له الخروج المبكر من نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

غادر محمد صلاح ليفربول من أجل الالتحاق بمعسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في كوت ديفوار خلال هذا الشهر، ومن المقرر غيابه عن مباراة ليفربول وأرسنال مساء يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل المباراة نقلتها صحيفة “مترو” البريطانية: “علينا الآن أن نتعامل مع غياب صلاح”.

وأضاف: “أنا متأكد من أننا سنجد طريقة، وعلينا أن نُظهر ذلك على أرض الملعب، أعتقد أننا لعبنا ضد وست هام بدون صلاح وهارفي إليوت في مركز الجناح الأيسر”.

وتابع المدرب الألماني: "نعلم جميعا أن لدينا خيارات هجومية مختلفة يمكنها جميعا اللعب في مركز الجناح الأيسر بطريقة مختلفة".

وأوضح: “لا يجب على أي لاعب يلعب يشارك في مركز الجناح الأيسر أن يلعب بنفس طريقة صلاح، فهذا غير ممكن، علينا فقط أن نجد طريقة أخرى، وأن نستفيد من مهارات اللاعبين".

وواصل: "نحن نحاول الاستفادة من مهارات اللاعبين المتواجدين لدينا بأقصى صورة ممكنة وهذه هي الفكرة، هل نريد اللعب بدون صلاح؟ لا، ولكننا سنجد طريقة للتأقلم على هذا الوضع".

وتابع: "يمكننا التعرض للخسارة حتى بوجود محمد صلاح في المباراة القادمة أمام أرسنال، ولكن في الوقت الحالي لدينا فرصة الانتصار وهذا ما نفكر فيه".

وعن خسارة واتارو إندو لليابان من أجل أمم آسيا وصلاح لأمم إفريقيا في نفس الوقت: "سأكون كاذبا لو قلت إنني أتمنى لهما حظا سعيدا، أتمنى خروجهما من دور المجموعات ولكن هذا ليس ممكنا بنسبة كبيرة، حظا سعيدا لهما وأتمنى أن يعودان لنا بصحة جيدة".

يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستبدأ في 13 يناير الجاري وتنتهي في 11 فبراير، بينما تنطلق بطولة كأس الأمم الآسيوية في 12 يناير وتختتم بالمباراة النهائية يوم 10 فبراير 2024.

المصدر: وسائل إعلام