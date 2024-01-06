شاهد.. البحرين تسقط أمام أستراليا بـ"نيران صديقة"

خسر المنتخب البحريني أمام نظيره الأسترالي (2-0) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار استعداداتهما لخوض نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023.

وجاء هدف "الكنغر" الأسترالي الأول بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب البحريني أمين محمد حسن خطأ في مرماه، عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

أمين بنعدي يسجل في مرماه..



منتخب أستراليا يتقدم بالهدف الأول#البحرين_أسترالياpic.twitter.com/ODN1qUxGIQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 6, 2024

بينما سجل المهاجم الأسترالي ميتشيل دوك هدف الأمان الثاني لبلاده بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء، الذي جرى على ملعب "بني ياس" في دولة الإمارات.

ديوك يسجل الهدف الثاني للمنتخب الأسترالي#البحرين_أسترالياpic.twitter.com/3stXOf1sSf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 6, 2024

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ويبدأ منتخب البحرين غمار نهائيات بطولة كأس لكرة القدم، بمواجهة نظيرته الكوري الجنوبي، يوم الاثنين 15 يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة (E)، التي تضم أيضا منتخبي ماليزيا والأردن.

بينما يستهل منتخب أستراليا مشواره في البطولة، بمواجهة نظيره الهندي، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات المجموعة الثانية (B)، التي تضم أيضا منتخبي أوزبكستان وسوريا.

يذكر أن نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير 2024.

المصدر: RT