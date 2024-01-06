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شاهد.. البحرين تسقط أمام أستراليا بـ"نيران صديقة"

الرياضة

شاهد.. البحرين تسقط أمام أستراليا بـ
Legion-Media
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خسر المنتخب البحريني أمام نظيره الأسترالي (2-0) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار استعداداتهما لخوض نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023.

وجاء هدف "الكنغر" الأسترالي الأول بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب البحريني أمين محمد حسن خطأ في مرماه، عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

بينما سجل المهاجم الأسترالي ميتشيل دوك هدف الأمان الثاني لبلاده بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء، الذي جرى على ملعب "بني ياس" في دولة الإمارات.

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ويبدأ منتخب البحرين غمار نهائيات بطولة كأس لكرة القدم، بمواجهة نظيرته الكوري الجنوبي، يوم الاثنين 15 يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة (E)، التي تضم أيضا منتخبي ماليزيا والأردن.

بينما يستهل منتخب أستراليا مشواره في البطولة، بمواجهة نظيره الهندي، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات المجموعة الثانية (B)، التي تضم أيضا منتخبي أوزبكستان وسوريا.

يذكر أن نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير 2024.

المصدر: RT 

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