شاهد.. هدف كوريا الجنوبية في مرمى العراق

سقط المنتخب العراقي أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، في قطر.

ويدين "الشمشون" الكوري بالفضل في انتصاره للاعبه لي جاي سونغ، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول للقاء، على ملعب "ستاد جامعة نيويورك" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

صاروخ كوري جنوبي يهز شباك منتخبنا الوطني قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول#الرابعة_الرياضيةpic.twitter.com/BBohIcW3xr — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) January 6, 2024

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ويستهل منتخب العراق مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، بمواجهة نظيره الإندونيسي، يوم الاثنين 15 يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة (D)، التي تضم أيضا منتخبي اليابان وفيتنام.

بينما يبدأ منتخب كوريا الجنوبية غمار البطولة، بمواجهة نظيره البحريني، في اليوم ذاته، ضمن منافسات المجموعة الخامسة (E)، التي تضم أيضا منتخبي ماليزيا والأردن.

يذكر أن نهائيات النسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا، كان من المقرر أن تقام في الصين عام 2023، ولكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في 14 مايو 2022، أن الصين لن تستضيف البطولة، بسبب الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وسياسة الصين الخالية من حالات الإصابة.

وفي 17 أكتوبر 2022، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن البطولة ستقام في دولة قطر.

المصدر: RT