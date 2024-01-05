أعلى حضور جماهيري في العام 2023.. برشلونة الأول وفريق عربي الأخير

تصدر نادي برشلونة، حامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قائمة الأندية صاحبة أعلى متوسط لحضور جماهير في العام المنصرم 2023، وفقا لإحصائية رصدها موقع "ترانسفير ماركت".

وتصدر برشلونة الترتيب للعام للأندية الأكثر متابعة في المدرجات خلال العام 2023 بمعدل 83.273 مشجعا في كل مباراة لعبها على ملعبه "كامب نو" بالدوري الإسباني، وذلك حسب إحصائية رصدها موقع "ترانسفير ماركت".

ويعود تفوق برشلونة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الذي تبلغ سعته نحو 99.354 متفرجا، مما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في قارة أوروبا.

والمفارقة أن برشلونة سجل حضوره في القائمة بملعب آخر وهو "مونتجويك الأولمبي"، الذي لعب فيه النصف الآخر من عام 2023 أثناء تجديد "كامب نو"، حيث جاء في المركز الـ44 بمعدل 40.737 مشجعا.

وجاء في المركز الثاني خلف برشلونة، بروسيا دورتموند بمتوسط حضور جماهيري (81.312)، ويليه جاره بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني بمعدل (75.003) مشجعا.

بينما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع بمعدل حضور جماهيري وصل إلى (73.586)، ليخسر فريق "الشياطين الحمر" بذلك الصدارة التي كانت يحتلها في العام الماضي 2022، بمعدل (73.690) مشجعا.

Six of the top 20 highest attended clubs in the world in 2023 were British 🇬🇧 👏 pic.twitter.com/QMJkA9jcrr — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) January 4, 2024

واحتل قطبا مدينة ميلانو الكروي، إنتر وميلان، اللذان يلعبان على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، المركزين الخامس والسادس بمعدل (72.960) و(71.449) مشجعا على الترتيب.

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وبخلاف مانشستر يونايتد، جاءت 6 أندية بريطانية في المراكز العشرين الأولى، فقد جاء نادي وست هام يونايتد بالمركز السابع (62.575)، وتوتنهام بالتاسع (61.566)، وأرسنال بالمركز الثاني عشر (60.199)، وسيلتك الاسكتلندي بالمركز الخامس عشر (58.655)، ومانشستر سيتي بالمركز العشرين (53.305) شخصا.

وذهبت المراكز الـ16 الأولى في القائمة إلى الأندية الأوروبية، حيث كان فريق فلامنغو البرازيلي الوحيد من خارج القارة العجوز، واحتل المركز الـ17 بمتوسط ​​حضور بلغ 56.689 مشجعا في عام 2023.

ودخل الاتحاد السعودي القائمة باحتلال المركز الأخير، وهو الفريق العربي الوحيد بالقائمة، حيث احتل المركز الـ55 بمعدل حضور بلغ 37.061 مشجعا.

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