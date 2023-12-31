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بلماضي يستبعد الجزائر ويكشف عن مرشحيه للفوز بكأس إفريقيا

الرياضة

بلماضي يستبعد الجزائر ويكشف عن مرشحيه للفوز بكأس إفريقيا
Globallookpress
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استبعد مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، "محاربي الصحراء" من ترشيحاته للتتويج ببطولة كأس إفريقيا المقررة في كوت ديفوار بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وقال بلماضي خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد: "في الغالب المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب هي دائما نفسها على غرار تونس، والمغرب ومصر وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا".

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وأضاف: "لا يمكن لأحد التنبؤ بمن سيفوز بالبطولة المقبلة، يمكن لبعض المنتخبات أن تصنع المفاجأة".

وتابع المدرب الجزائري "نحن خرجنا في النسخة الماضية من الدور الأول لذا أقول إننا لسنا من أبرز المرشحين".

وأتم: "نحن ذاهبون بطموح كبير، سنعمل بهدوء وجدية، مثلما قمنا به في السنوات الماضية، على أمل بلوغ أبعد حد".

ويخوض منتخب الجزائر البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

المصدر: وكالات

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