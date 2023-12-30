رونالدو يختتم مسيرة عام رائع ويقود النصر لاكتساح التعاون (فيديو)

اختتم كريستيانو رونالدو مبارياته في 2023 بأفضل طريقة ممكنة بعدما قاد النصر لاكتساح التعاون بنتيجة 4-1 في الجولة الـ19 من الدوري السعودي مؤكدا أحقيته بلقب هداف العالم لهذا العام.

وسجل رونالدو الهدف الرابع للنصر في شباك التعاون بضربة رأسية رائعة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 54 هدفا، لينهي العام في صدارة هدافي العالم متخطيا بفارق هدفين الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ومتقدما بفارق أربعة أهداف عن هداف مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.

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وعزز رونالدو أيضا صدارته لقائمة هدافي الدوري السعودي بعدما وصل للهدف رقم 20 متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب مطارديه مهاجم نادي الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

أما نادي النصر فقد رفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بالدوري وقلص الفارق عن المتصدر الهلال إلى سبع نقاط.

المصدر: RT