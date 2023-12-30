رسميا.. رونالدو هداف العالم في 2023

حسم قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

وانفرد رونالدو الثلاثاء الماضي بصدارة هدافي عام 2023 بعدما سجل هدفين في شباك اتحاد جدة، ليتخطى الثنائي كين ومبابي، مهاجمي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

إقرأ المزيد

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفا، متخطيا بفارق هدف واحد كين ومبابي اللذين لن يتمكنا من زيادة غلتهما التهديفية في 2023 حيث لن يخوض أي منهما مباريات أخرى هذا العام.

ومع غياب إيرلينغ هالاند عن المباراة التي فاز بها فريقه مانشستر سيتي على حساب ضيفه شيفيلد 2-0 يوم السبت في الدوري الإنجليزي، تجمد رصيد المهاجم النرويجي عند 50 هدفا ولن يخوض أي مباراة أخرى هذا العام.

وضمن رونالدو بذلك وبشكل رسمي تصدر قائمة هدافي العالم في 2023 حتى قبل خوضه مباراته الأخيرة هذا العام والتي ستجمع فريقه النصر بنادي التعاون في وقت لاحق اليوم السبت ضمن منافسات الدوري السعودي.

المصدر: RT