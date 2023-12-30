الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتلقى ضربة جديدة

بات المدافع جون ستونز أحدث المصابين في نادي مانشستر سيتي، وفق ما أكد مدربه بيب غوارديولا، لينضم إلى زملائه الهداف النرويجي إرلينغ هالاند، والبلجيكيين كيفن دي بروين وجيريمي دوكو.

وأصيب ستونز في كاحله منتصف الأسبوع الحالي خلال فوز مان سيتي على إيفرتون 3-1 على ملعب "غوديسون بارك" في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا، قبيل مواجهة مان سيتي وشيفليد يونايتد المقررة مساء اليوم السبت لحساب المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي، إن ستونز سيغيب عن الفريق لفترة وجيزة.

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ولم يعد هالاند إلى التدريب بشكل كامل بعد غيابه في ست مباريات بسبب إصابة في قدمه، في حين أن مواجهة شيفيلد يونايتد ستكون مبكرة جدا لعودة دي بروين ودوكو.

وأجاب غوارديولا عندما سئل عن اللاعبين المتاحين: "لم يتغير أي شيء. لدينا نفس الإصابات ويضاف إليهم جون ستونز".

ويحتل مان سيتي المركز الرابع في الدوري بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر، وله مباراة مؤجلة.

في حين يقبع شيفيلد في المركز الـ20 الأخير لكنه قدم بعض العروض الجيدة منذ تعيين كريس وايلدر مدربا.

المصدر: وكالات