غوارديولا يعلن عن موعد عودة هالاند إلى الملاعب

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن مهاجم فريقه الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند لن يتمكن من العودة إلى الملاعب في الشهر الحالي وأن عودته ستكون على الأرجح في يناير المقبل.

ويغيب هالاند عن الملاعب منذ السادس من ديسمبر الحالي بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء مان سيتي ضد أستون فيلا لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وغاب هالاند الذي يعاني من إجهاد العظام في قدمه عن آخر ست مباريات لمان سيتي بينها مباريات في كأس العالم للأندية في السعودية ومواجهة إيفرتون أمس الأربعاء.

وأكد غوارديولا عقب فوز مان سيتي على إيفرتون أمس الأربعاء لحساب المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي، أن هالاند سيعود للملاعب عندما تزول آلامه، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يستأنف اللعب في يناير المقبل.

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وأوضح "هذا إجهاد العظام، إنه بخير، لكنه يعاني من الألم".

وتابع المدرب الإسباني: "هالاند ليس اللاعب الرئيسي الوحيد الذي يفتقده مان سيتي حاليا، حيث يغيب كيفن دي بروين أيضا عن الملاعب بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في المباراة الأولى بالموسم ضد بيرنلي".

تجدر الإشارة إلى أن مان سيتي تمكن من التتويج بلقب كأس العالم للأندية قبل أيام في السعودية على الرغم من غياب هالاند ودي بروين، كما استعاد الفريق المركز الرابع في الدوري وبات على بعد خمس نقاط فقط من المتصدر ليفربول علما بأن "السيتي" يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: ميرور