مفاجآت بالجملة.. فيتوريا يكشف قائمة منتخب مصر لكأس إفريقيا

أعلن مدرب منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة "الفراعنة" النهائية للمشاركة في كأس إفريقيا المزمع إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.

وتواجد 27 لاعبا في القائمة، تقدمهم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ومتوسط ميدان نادي أرسنال محمد النني.

وشملت القائمة العديد من المفاجآت، حيث تم ضم أحمد فتوح، الذي جدد تعاقده مع الزمالك في الفترة الأخيرة، لكنه لم يلعب منذ فترة بعيدة مع فريقه، وكذلك الحارس محمد صبحي.

كما شملت القائمة، اسم أحمد نبيل "كوكا"، الذي وجد طريقه لتشكيلة الأهلي في الفترة الأخيرة على حساب المالي أليو ديانغ، وكذلك محمود كهربا، الذي لم يكن ضمن المعسكر الأخير للمنتخب المصري.

وعاد إلى تشكيلة "الفراعنة" كذلك المخضرم أحمد حجازي، الذي عاد للعب مع اتحاد جدة السعودي، بعد إصابته نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

في المقابل، لم تشمل القائمة اسم حسين الشحات، لاعب الأهلي، إلى جانب طارق حامد (الذي أعلن اعتزاله دوليا)، وكذلك مدافعا الأهلي ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة.

🔴📋 | فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 🇪🇬٢٠٢٤



أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم : pic.twitter.com/iDz9GyJvTz — EFA.eg (@EFA) December 30, 2023

وجاءت قائمة منتخب مصر لكأس إفريقيا على الشكل الآتي:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

خط الدفاع: علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مروان عطية، محمود حمادة، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيغيه، مصطفى فتحي، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، محمود كهربا.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة القارية ضمن المجموعة الثانية بجانب غانا، وموزمبيق، والرأس الأخضر.

المصدر: وكالات