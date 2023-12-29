لجنة الانضباط تعاقب حمد الله مهاجم اتحاد جدة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا يقضي بمعاقبة نجمي اتحاد جدة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وحسن كادش.

وقررت اللجنة معاقبة حمد الله بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بسبب تغيب اللاعب المغربي عن المقابلة الإعلامية في منطقة "فلاش إنترفيو" بعد نهاية مباراة فريقه ضد النصر الثلاثاء الماضي، وفقا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي.

كما قررت اللجنة تغريم حسن كادش بـ20 ألف ريال سعودي أيضا ولذات السبب.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن القرار غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وكان الاتحاد تكبد خسارة قاسية من ضيفه النصر 2-5، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

المصدر: وكالات