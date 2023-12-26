رونالدو يقود النصر لاكتساح الاتحاد بخماسية وينفرد بصدارة هدافي العالم في 2023 (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لاكتساح مضيفه اتحاد جدة بنتيجة 5-2 يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية النصر كلا من رونالدو "هدفين"، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والسنغالي ساديو ماني "هدفين" في الدقائق 19، 68، 38، 75، و82 على الترتيب، فيما سجل المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله هدفي الاتحاد في الدقيقتين 14، و51.

وبهذا الفوز، وصل النصر إلى 43 نقطة في وصافة الدوري على بعد سبع نقاط من الهلال المتصدر، بينما بقي اتحاد جدة سادسا وبحوزته 28 نقطة.

وانفرد رونالدو، قائد النصر، بصدارة هدافي عام 2023 بعدما تخطى الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفا، متخطيا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في العام حول العالم.

وتتبقى لرونالدو مباراة واحدة في العام الحالي، حيث يتوقع أن يشارك مع النصر في مواجهة التعاون في 30 ديسمبر الحالي، بينما تأكد رسميا أن كين ومبابي لن يتمكنا من زيادة غلتهما التهديفية في 2023 حيث لن يخوض أي منهما مباريات أخرى هذا العام.

المصدر: RT