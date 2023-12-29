المجبري يكشف سر اعتذاره عن المشاركة مع تونس في كأس إفريقيا

كشف النجم التونسي حنبعل المجبري المحترف في صفوف نادي مانشستر يونايتد، سبب اعتذاره عن المشاركة مع "نسور قرطاج" في بطولة كأس إفريقيا المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام الجديد.

وكان مدرب منتخب تونس جلال القادري، أكد أمس الخميس أن المجبري هو من طلب عدم مشاركته في كأس أمم إفريقيا بسبب ظرف خاص جدا له مع مانشستر يونايتد يحدد مستقبله الكروي.

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وتسبب غياب المجبري عن قائمة منتخب تونس لكأس أمم إفريقيا في جدل بوسائل الإعلام التونسية، لكن لاعب وسط مانشستر يونايتد سارع بتقديم الشكر للمدرب القادري مؤكدا أنه طلب إعفاءه من المشاركة في البطولة القارية لعدم جاهزيته.

وقال المجبري في تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك": "أشكر جلال القادري واتحاد الكرة التونسي على الدعم، لا يمكن المشاركة في مثل هذه المسابقة ما لم نكن مستعدين لأداء دورنا.. كل التشجيع لزملائي، هذه الكأس لنا".

ويبلغ المجبري من العمر 20 عاما ويعتبر من أبرز المواهب التونسية الصاعدة في ملاعب كرة القدم، ولعب مع مانشستر يونايتد هذا الموسم تسع مباريات سجل فيها هدفا.

وينتهي عقد المجبري مع يونايتد مع نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن قائمة منتخب تونس الذي يشارك في كأس إفريقيا المقبلة في المجموعة الخامسة إلى جانب ناميبيا ومالي وجنوب إفريقيا، ضمت 27 لاعبا.

وسبق لمنتخب تونس أن حقق لقب كأس إفريقيا مرة وحيدة وكان ذلك في النسخة التي استضافها في 2004.

المصدر: RT