مدرب منتخب تونس يكشف سبب استبعاده حنبعل من قائمة "نسور قرطاج" لكأس إفريقيا

أعلن مدرب منتخب تونس جلال القادري في مؤتمر صحفي يوم الخميس، عن قائمة "نسور قرطاج" النهائية استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام الجديد.

وشهدت القائمة بعض المفاجآت، وأبرزها غياب لاعب خط الوسط حنبعل المجبري المحترف في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد القادري أن حنبعل هو من طلب عدم مشاركته في كأس أمم إفريقيا بسبب ظرف خاص جدا له مع مانشستر يونايتد يحدد مستقبله الكروي.

🟨 #يحدث_الآن | جلال القادري مدرب منتخب تونس 🇹🇳 يؤكد أن حنبعل المجبري هو من طلب عدم مشاركته في كأس أمم إفريقيا نظرا لظرف خاص جدا له مع فريقه مانشستر يونايتد يحدد مستقبله الكروي pic.twitter.com/Xbvp3Ow60n — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 28, 2023

ويبلغ حنبعل من العمر 20 عاما ويعتبر من أبرز المواهب التونسية الصاعدة في ملاعب كرة القدم، ولعب مع مانشستر يونايتد هذا الموسم تسع مباريات سجل فيها هدفا.

وينتهي عقد حنبعل مع يونايتد مع نهاية الموسم الحالي.

وضمت قائمة منتخب تونس لكأس إفريقيا 27 لاعبا وهم كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (الحزم السعودي) - بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - معز حسن (الإفريقي).

خط الدفاع: منتصر الطالبي (لوريون الفرنسي) - ياسين مرياح (الترجي) - علاء غرام (الصفاقسي) - حمزة الجلاصي (النجم) - وجدي كشريدة (انتروميتوس اليوناني) - يان فاليري (أونجيه الفرنسي) - علي معلول (الأهلي المصري) - علي العابدي (كون الفرنسي) - أسامة الحدادي (غروث فورت الألماني).

خط الوسط: إلياس السخيري (إنترخت فرنكفورت) - عيسى العيدوني (يونيون برلين) - محمد علي بن رمضان (فرينفاروش المجري) - أنيس بن سليمان (شيفيلد يونايتد) - حمزة رفيعة (ليتشي) - محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري) - حسام تقا (الترجي).

خط الهجوم: يوسف المساكني (العربي القطري) - إلياس العاشوري (كوبنهاغن) - سيف الله اللطيف (وينترتور السويسري) - نعيم السليتي (الأهلي قطر) - بسام الصرارفي (النادي الأفريقي) - طه ياسين الخنيسي (الكويت) - هيثم الجويني (الملعب التونسي) - مرتضى بن وناس (قاسم باشا).

ويشارك منتخب تونس في كأس إفريقيا في المجموعة الخامسة إلى جانب ناميبيا ومالي وجنوب إفريقيا.

وسبق لمنتخب تونس أن حقق لقب كأس إفريقيا مرة وحيدة وكان ذلك في النسخة التي استضافها في 2004.

المصدر: الاتحاد التونسي لكرة القدم