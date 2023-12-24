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مقاتل يسحق خصمة.. والحكم يتدخل لإنقاذه (فيديو)

الرياضة

مقاتل يسحق خصمة.. والحكم يتدخل لإنقاذه (فيديو)
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سحق المقاتل الروسي علي باغوف متحديه الكازاخي أرتيوم ريزنيكوف في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في العاصمة موسكو، وذلك ضمن بطولة "ACA 168" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأسقط علي باغوف المقاتل الكازاخي على الأرض في الجولة الرابعة للنزال، وإنهال عليه بضربات مبرحة بمرفقه ما أدى إلى تدخل الحكم لإيقاف المواجهة، والإعلان عن فوز المقاتل الروسي بالضربة الفنية القاضية.

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وحقق على باغوف، البالغ من العمر 33 عاما، بذلك انتصاره الثالث والثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 هزيمة، وتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

بينما تعرض أرتيوم ريزنيكوف (31 عاما) للهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 19 انتصارا.

المصدر: RT 

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