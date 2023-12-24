مقاتل يطفئ الأنوار على خصمه بضربة قاضية رهيبة (فيديو)

انتزع ألبيرت تومينوف حزام بطل اتحاد (ACA) للفنون القتالية المختلطة (MMA) من مواطنه أوستارمحمد حجيجوادوف، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في العاصمة موسكو.

ونجح ألبيرت تومينوف من إسقاط البطل بالضربة القاضية في نهائية الجولة الخامسة، قبل 7 ثوان فقط من نهاية النزال الرئيسي، الذي جمعهما ضمن بطولة "ACA 168" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

Damnnnnnn. Albert Tumenov caps off a spectacular performance with a vicious KO over Ustarmagomed Gadzhidaudov in the dying seconds of the fight. And once again ACA Welterweight champ. Wow #ACA168pic.twitter.com/oNWPGlmBem — caposa (@Grabaka_Hitman) December 24, 2023

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وحقق ألبيرت تومينوف (31 عاما) بذلك انتصاره الثامن على التوالي ضمن اتحاد (ACA) والخامس والعشرين خلال مسيرته الاحترافية، منها 17 تحت رعاية اتحاد ((UFC للفنون القتالية المختلطة "MMA"، مقابل أربع هزائم، وتأهل إلى نهائي "ACA Grand Prix".

بينما تعرض أوستارمحمد حجيجوادوف، البالغ من العمر 32 عاما، للهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 17 انتصارا.

المصدر: RT