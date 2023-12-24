لاعب جديد يتربع على عرش الأغلى في العالم

أفاد موقع "ترانسفر ماركت" العالمي بأن النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أصبح أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية مع نهاية 2023.

وكان النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، هما الأغلى في العالم، بقيمة سوقية 180 مليون يورو لكل منهما.

إلا أن موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، والمتخصص في القيم السوقية للاعبين، كشف في أحدث تقرير له عن وصول جود بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي.

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وزادت قيمة اللاعب الإنجليزي بنحو 30 مليون يورو عن آخر تقييمات لموقع "ترانسفر ماركت"، والتي كانت تضعه ثالثا خلف الثنائي المذكور، بمبلغ يقدر بـ150 مليون يورو.

نجح بيلينغهام رغم كونه لاعب خط وسط، في تقديم أداء مبهر خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث تصدر قائمة هدافي ريال مدريد والدوري الإسباني "لا ليغا" بشكل عام، برصيد 13 هدفا، متقدما بهدف على الإسباني بورخا مايورال مهاجم خيتافي، ويليهما كل من الأوكراني أرتيوم دوبفيك مهاجم جيرونا، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، برصيد 11 هدفا لكل منهما.

وسجل اللاعب الإنجليزي 13 هدفاً وصنع 2 في 16 مباراة بالدوري الإسباني، بينما على صعيد دوري أبطال أوروبا أحرز 4 أهداف وصنع 3 آخى في 5 مشاركات (الإجمالي 17 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة).

تحولت قيمة بيلينغهام السوقية من ديسمبر 2019 إلى نفس الشهر من العام الحالي 2023، من 11 مليون إلى 180 مليون يورو.

وبدأ بيلينغهام، عندما كان لاعبا في برمنغهام سيتي بقيمة 11 مليون، ثم زادت إلى 30 مليون في 2020 بعد التوقيع لبروسيا دورتموند الألماني ثم 55 و80 مع نهاية موسم 2021-2022.

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ويحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد المركز الثاني خلف الثلاثي المذكور بقيمة 150 مليون يورو، يليه بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب إنجلترا برصد 120 مليون يورو.

وجاء الألماني جمال موسيالا لاعب نادي بايرن ميونخ ومنتخب "المانشافت" في المرتبة الثالثة بقيمة 110 ملايين يورو، بالتساوي مع الإنجليزي فيل فودين نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا والعالم، ومواطنه ديكلان رايس من أرسنال، والنيجيري فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا من نابولي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي.

المصدر: "transfermarkt.com"