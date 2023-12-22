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الأهلي المصري يفوز ببرونزية مونديال الأندية 2023 (فيديو)

الرياضة

الأهلي المصري يفوز ببرونزية مونديال الأندية 2023 (فيديو)
AP /Mohammed Asad
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أحرز نادي الأهلي المصري الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، على حساب نادي أوراوا رد دياموندز الياباني، إثر فوزه عليه (4-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

تقدم نادي الأهلي بهدفين متتاليين سجلهما كل من المدافع المصري ياسر إبراهيم، والمهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، في الدقيقتين (19، 25) على الترتيب.

ورد الفريق الياباني بالمثل عبر لكل من المهاجم الغيني خوسي كانتي، والمدافع الدنماركي ألكسندر سكولز عند الدقيقتين (43، 54 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وتقدم الفريق المصري مرة أخرى بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله الياباني يوشيو كويزومي خطأ في مرماه، بعد مرور ساعة كاملة من البداية.

ومن ثم اختتم المدافع التونسي علي معلول رباعية "المارد الأحمر" عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بجدة.

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وتوج نادي الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه في الأعوام (2006 و2020 و2021) بينما حل رابعا في المونديال مرتين عامي 2012 و2022.

وكان نادي الأهلي قد فاز على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الدور الثاني من البطولة، قبل أن يخسر امام فريق فلومينينسي البرازيلي، بهدفين من دون رد، في الدور قبل النهائي للمونديال.

بينما فاز فريق أوراوا على نادي ليون المكسيكي بهدف وحيد في الدور الثاني من البطولة، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف من دون رد.

المصدر: RT 

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