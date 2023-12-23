السعودية.. جوائز مونديال الأندية 2023

أسدل الستار على النسخة الأخيرة لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم بحلتها الحالية بفوز فريق مانشستر سيتي باللقب على فلومينينسي البرازيلي (4-0) يوم أمس الجمعة بالسعودية.

وهيمن نادي مانشستر سيتي على جوائز مونديال الأندية لكرة القدم، الذي جرى بمدينة جدة السعودية خلال الفترة ما بين يوم 12 و22 ديسمبر 2023.

وتوج نادي مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس العالم للأندية، في أول مشاركة له بالبطولة، وأصبح آخر بطلا للمونديال بحلته الحالية.

هلا بالأبطال 👋 pic.twitter.com/KDJA8UVPAf — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 22, 2023

بينما حصل الإسباني رودري، صانع ألعاب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في مونديال 2023، واحتل زميله في الفريق الإنجليزي كايل ووكر قائد السيتي، المركز الثاني، وتلاهما الكولومبي جون أرياس لاعب فلومينينسي، في المركز الثالث.

ونال الأرجنتيني جوليان ألفاريز لقب رجل المباراة النهائية، بعد إحرازه هدفين فيها، ليصبح أفضل هداف للبطولة، بالتساوي مع التونسي علي معلول مدافع فريق الأهلي المصري، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي.

إن سألوك عن سنة الأحلام، قلهم خوليان ألفاريز 🏆 pic.twitter.com/ijqI4z2igp — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 22, 2023

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى نادي الأهلي المصري، والفضية إلى فريق فلومينينسي.

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في حين حصل نادي اتحاد جدة على جائزة اللعب النظيف في كأس العالم للأندية 2023.

وحصل فريق مانشستر سيتي إضافة إلى الفوز بلقب البطولة، على جائزة مالية تقدر بخمسة ملايين دولار، بينما اكتفى فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية "كأس الليبرتادوريس"، بالميدالية الفضية وأربعة ملايين دولار.

المصدر: وكالات