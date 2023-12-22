لأول مرة في التاريخ.. مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية (فيديو)

أحرز نادي مانشستر ستي الإنجليزي لقب بطل كأس العالم للأندية لكرة القدم، على حساب فريق فلومينينسي البرازيلي، إثر فوزه عليه بأربعة أهداف من دون رد في لقاء جمعتهما اليوم الجمعة.

دون الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، اسمه بأحرف من ذهب في سجل مونديال الأندية 2023، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ البطولة، في الدقيقة الأولى من البداية.

أسرع هدف في تاريخ مباريات نهائي كأس العالم للأندية ⚡️ pic.twitter.com/JZYrlKLPUn — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 22, 2023

🚨 هدف مانشستر سيتي الاول الفاريز 🔥🔥pic.twitter.com/r0imnNnZEr — KinG £ (@xKGx__) December 22, 2023

وضاعف الفريق الإنجليزي النتيجة بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع البرازيلي نينو خطأ في مرماه، عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

وأضاف المهاجم الإنجليزي فيل فودين الهدف الثالث لبطل أوروبا، في الدقيقة 72، قبل أن يعود ألفاريز ويسجل هدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.

🚨 هدف مانشستر سيتي الثالث فودين 🔥pic.twitter.com/h2PR1jGYay — KinG £ (@xKGx__) December 22, 2023

🚨 هدف مانشستر سيتي الثالث فودين 🔥pic.twitter.com/h2PR1jGYay — KinG £ (@xKGx__) December 22, 2023

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وتوج نادي مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس العالم للأندية، في أول مشاركة له بالبطولة، وأصبح آخر بطلا للمونديال بحلته الحالية.

وحصد السيتي بقيادة مدربه الإسباني "الفيلسوف الكروي" بيب غوارديولا، بذلك اللقب الخامس خلال عام 2023، يعد فوزه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وأصبح بيب غوارديولا أول مدرب في التاريخ يفوز أربع مرات بلقب بطل كأس العالم للأندية، وأول مدرب يتمكن من التتويج باللقب مع 3 أندية مختلفة، بعد أن نجح المدرب الإسباني في تحقيق البطولة مرتين مع برشلونة في عامي (2009 و2011)، ومرة واحدة مع بايرن ميونخ الألماني عام 2013، وفض شراكته مع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد.

كما حصل فريق مانشستر سيتي إضافة إلى الفوز بلقب البطولة، على جائزة مالية تقدر بخمسة ملايين دولار، بينما اكتفى فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية "كأس الليبرتادوريس"، بالميدالية الفضية وأربعة ملايين دولار.

أما الميدالية البرونزية فقد ذهبت إلى نادي الأهلي المصري، الذي تغلب بدوره على فريق أوراوا رد دياموندز الياباني (4-2) في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة أيضا، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بجدة.

المصدر: RT