مونديال الأندية وحلم "البرونزية".. التشكيلة الأساسية للموقعة المصرية اليابانية

تحتضن مدينة جدة السعودية مساء اليوم الجمعة المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري وأوراوا رد دياموندز الياباني، على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وستطلق الحكمة الدولية الأمريكية، توري بينسو، صفارة بداية المباراة بين نادي الأهلي بطل إفريقيا، وأوراوا رد دايموندز، بطل آسيا لكرة القدم، في تمام الساعة (17:30) بالتوقيت المحلي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بجدة.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر (63 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة منافسه فلومينينسي:

إليكم تشكيل أبطال إفريقيا في مواجهة أوراوا ريدز بمونديال الأندية 📋#الأهلي_في_المونديالpic.twitter.com/ykt0gEwjr4 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 22, 2023

بينما اختار البولندي ماتشي سكورزا (51 عاما)، المدير الفني لنادي أوراوا رد دايموندز، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الأهلي:

ويأمل نادي الأهلي بالفوز بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعدما سبق أن توج بها ثلاث مرات في الأعوام (2006 و2020 و2021) بينما حل رابعا في المونديال مرتين عامي 2012 و2022.

وكان نادي الأهلي قد فاز على نادي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الدور الثاني من البطولة، قبل أن يخسر امام فريق فلومينينسي البرازيلي، بهدفين من دون رد، في الدور قبل النهائي للمونديال.

بينما فاز فريق أوراوا على نادي ليون المكسيكي بهدف وحيد في الدور الثاني من البطولة، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف من دون رد.

المصدر: RT