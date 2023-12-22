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ناد برتغالي يعلن تعرض أحد مشجعيه للطعن

الرياضة

ناد برتغالي يعلن تعرض أحد مشجعيه للطعن
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أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعرض مشجع للطعن، أمس الخميس، أثناء حضوره مباراة للفريق في معقله ملعب "النور"، ضمن منافسات كأس الدوري البرتغالي.

ووقع الحادث أثناء مشادة بين اثنين من المشجعين، في استراحة ما بين الشوطين لمباراة بنفيكا وأفيس، التي انتهت بفوز الأول 4-1، وفقا لبيان أصدره النادي.

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وأوضح البيان أنه تم نقل المشجع المصاب على الفور إلى المستشفى، في حالة مستقرة.

وأبدى بنفيكا "أسفه العميق" لما حدث، مشيرا إلى أنه نقل إلى السلطات كل المعلومات اللازمة، وهي تبحث بدورها الآن عن المعتدي الذي لاذ بالفرار.

وبحسب صحيفة (A Bola) الرياضية، فإن المشجع تعرض للطعن في وجود ابنتيه، بعد مناقشة بشأن المقاعد في مدرجات الملعب.

المصدر: "وكالات"

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