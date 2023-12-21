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ارتفاع عدد قتلى انقلاب حافلة فريق جزائري من الدوري الممتاز

الرياضة

ارتفاع عدد قتلى انقلاب حافلة فريق جزائري من الدوري الممتاز
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ارتفع إلى 3 عدد قتلى حافلة فريق مولودية البيض الجزائري التي تعرضت أمس لحادث مروري مروع أثناء سفر الفريق لخوض إحدى المباريات في مسابقة الدوري الجزائري الممتاز.

وكان من المقرر أن يلعب فريق مولودية البيض ضد شبيبة القبائل، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الجزائري الممتاز.

وتعرضت حافلة فريق مولودية البيض إلى حادث مروري مروع أدى إلى إنقلاب الحافلة، وذلك أثناء توجه الفريق إلى ولاية تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل، في منافسات مسابقة الدوري الجزائري.

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وأدى انقلاب حافلة فريق مولودية البيض، إلى وفاة ثلاثة أشخاص وهم زكريا بوزياني حارس مرمى الفريق، وخالد مفتاح مساعد مدرب الفريق، وبن فاشور عز الدين سائق الحافلة.

كما تعرض 8 لاعبين من فريق مولودية البيض إلى إصابات خطيرة، بسبب الحادث المروري الخطير الذي تعرضت له الحافلة.

وكشفت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرر تأجيل جميع المباريات في الدوري الجزائري بمختلف فئاته هذا الأسبوع بسبب الحادث.

المصدر: "وسائل إعلام جزائرية"

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