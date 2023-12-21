الرئيس الجزائري يعزي أسر ضحايا فريق كرة قدم محلي إثر حادث مرور مميت

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، تعازيه لأسر ضحايا نادي مولودية البيض لكرة القدم، الذي تعرضت حافلته لحادث مرور مروع أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 11 آخرين.

وكتب الرئيس عبد المجيد تبون في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيّض. وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، و تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعزّي كل محبيّ الفريق. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تلقيت بألم و أسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب و لاعبي مولودية البيّض. و أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي و المواساة لأسر الضحايا، و تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعزّي كل محبيّ الفريق.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 20, 2023

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن بعثة نادي مولودية البيض كانت متجهة نحو ولاية تيزي وزو شرق البلاد، لملاقاة نادي شبيبة القبائل بعد غد الجمعة، برسم الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى، حيث تعرضت حافلة النادي لحادث مرور مميت أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 11 آخرين.

هذا وتقدم وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرحمان حماد، بتعازيه لأسر الضحايا.

وتوفي خلال الحادث خالد مفتاح مساعد مدرب مولودية البيض، والحارس زكرياء بوزياني.

وقال حماد في رسالة التعزية:"ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لهم بإذن الله ، الحارس زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح، نادي مولودية البيض".

كما أكدت وسائل الإعلام أن "الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، قررت توقيف النشاط الكروي إلى إشعار آخر عقب الحادث المميت".

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المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية