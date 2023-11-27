الجزائر.. وفاة فنان شهير وعازف بحادث مرور في بلجيكا

لقي كل من المغني الجزائري محمد بوسماحة والعازف الجزائري أمين لاكولومب، حتفهما، صباح اليوم الاثنين، بحادث مروري في بلجيكا.

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية عن الإعلام البلجيكي أن سيارة تجاوزت المخرج وأرادت الدوران للخلف مما أدى الى اصطدامها مع شاحنة.



ونقلت "النهار" عن مركز المرور البلجيكي، أن سائق السيارة حاول الرجوع إلى الخلف والدخول في الخط الثاني للطريق، إلا أن سائق الشاحنة عجز عن تجنبه.

وتمت الإشارة إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 4:15 صباحا، عندما اصطدمت شاحنة بسيارة رالكاب بعد مخرج 3/مطار زافينتيم.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام سابين ليفينز قائلة: "قال سائق الشاحنة إن سائق السيارة اتخذ المخرج باتجاه المطار. سائق سيارة الركاب أراد الانعطاف يمينا ولم يعد بإمكاني تجنبها، مضيفة: "كان هناك ثلاثة رجال في سيارة الركاب..الراكب الخلفي، رجل يبلغ من العمر 39 عاما، وليس له عنوان ثابت في بلجيكا، ولم يكن يرتدي حزام الأمان وخرج من السيارة أثناء الحادث.. السائق والراكب الثاني تم نقلهما إلى المستشفى في حالة الخطر، إلا أن أحدهما توفي".

يذكر أن سائق الشاحنة أعطى نتيجة سلبية لاختبار الكحول، فيما أشارت الشرطة إلى أن أقوالها تتفق مع أقوال سائق الشاحنة، ولهذا السبب، لم تعين النيابة العامة خبيرا مروريا.

وبين الإعلام البلجيكي أن السائق رجل يبلغ من العمر 57 عامًا من إيفير، وهو الآن خارج نطاق الخطر، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم استجوابه اليوم، بحسب مكتب المدعي العام.

المصدر: "النهار" الجزائرية