الرئاسة الجزائرية تعزي في وفاة صحفي فرنسي شهير

أعربت الرئاسة الجزائرية عن تعازيها الحارة ومواساتها بوفاة الصحفي الفرنسي القدير جان بيار ألكباش.

وفي بيان لها، قالت الرئاسة الجزائرية: "على إثر وفاة الصحفي الفرنسي القدير، جان بيار ألكباش، صديق الجزائر والمنحدر من مدينة وهران، تتقدم المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية، لأفراد عائلته وأصدقائه ومحبيه، بأحر التعازي وصادق المواساة".

هاييم جان بيار ألكباش، المعروف بجان بيير الكباش:

- ولد في 29 سبتمبر 1937 في وهران (الجزائر)، وتوفي في 3 أكتوبر 2023، وهو صحفي وإعلامي ومحرر فرنسي.

- صحفي ومقدم برامج سياسية منذ ستينيات القرن الماضي، خاصة في القنوات التلفزيونية الفرنسية، وشغل مناصب إدارية مختلفة داخل مجموعة لاجاردير ميديا، أبرزها رئيس "أوروبا 1" من 2005 إلى 2008.

- منذ يناير 2018 وحتى صيف 2019، وبعد أن أصبح مستشارا لرئيس قناة الأخبار المستمرة "CNews"، عن عمر يناهز 80 عاما، ظهر يوميا في البرنامج الصباحي للقناة، لإجراء مقابلة سياسية مدتها حوالي عشر دقائق.

وبعد انقطاع لأسباب صحية، عاد إلى الظهور على القناة من خلال تقديم برنامج حواري كل يوم أحد لمدة ساعة قرب نهاية فترة ما بعد الظهر.

وفي أغسطس 2021، عاد إلى موجات الأثير الأوروبية.

المصدر: RT