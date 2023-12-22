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بعد اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين وذوي البشرة السمراء.. صدور الحكم بحق مدرب سان جيرمان السابق

الرياضة

بعد اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين وذوي البشرة السمراء.. صدور الحكم بحق مدرب سان جيرمان السابق
Globallookpress
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حسمت قضية اتهام كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان السابق بالعنصرية ضد بعض لاعبيه خلال فترته مع نيس.

وقال المدعي العام لمدينة نيس، في بيان رسمي، إن غالتيه تمت تبرئته من تهم التنمر والعنصرية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الادعاء العام، كان طلب معاقبة مدرب باريس سان جيرمان ونيس السابق، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

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تصريحات مدرب سان جيرمان السابق عن اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين وذوي البشرة السمراء
تصريحات مدرب سان جيرمان السابق عن اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين وذوي البشرة السمراء

وتم الكشف عن الادعاءات بخصوص غالتيه، من خلال رسالة بريد إلكتروني مسربة في آب 2021.

واتهم جوليان فورنييه، المدير الرياضي لنيس في ذلك الوقت، غالتيه بأنه قال: "هناك العديد من اللاعبين السود والمسلمين في قائمة الفريق".

وقال غالتيه خلال محاكمته، إن هذه الجملة المنسوبة إليه "كاذبة ومحرفة".

وفسخ باريس عقد غالتيه بعد انتهاء الموسم الماضي، وفي أكتوبر تولى تدريب الدحيل القطري.

المصدر: "وكالات" 

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