برشلونة يفلت من كمين فريق تركي آل الشيخ

خرج فريق برشلونة من عنق الزجاجة، على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه ألميريا (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنقذ قائد الفريق الكتالوني سيرجي روبيرتو "البلوغرانا" من كمين ألميريا بتسجيله هدفين له في الدقيقتين (60 و83)، بعد أن افتتح زميله البرازيلي رافينيا التسجيل في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

بينما سجل هدفي الضيوف كل من المهاجم البرازيلي ليو بابتيستاو، والمدافع الإسباني إدغار غونزاليس، في الدقيقتين (41، و71) على الترتيب.

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وحقق فريق برشلونة أول انتصار له بعد هزيمة وتعادل، ليرفع رصيده على 38 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا".

في حين مني نادي ألميريا بالهزيمة الثالثة عشرة في الموسم الحالي للدوري مقابل خمسة تعادلات، من دون أن يحقق أي فوز حتى الآن، ويتذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فقط.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، استحوذ على ملكية نادي ألميريا، في مطلع أغسطس 2019، مقابل صفقة بلغت قيمتها 27 مليون يورو، شملت تسديد ديون النادي، وذلك وفقا لتقارير صحفية، بينما أشارت تقارير صحفية أخرى إسبانية، إلى أن قيمة شراء نادي ألميريا وصلت إلى 200 مليون يورو، شملت تسديد ديون النادي للاتحاد الإسباني، وبعض لاعبي الفريق الذي رحلوا عنه حينها.

المصدر: RT