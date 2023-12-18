جيرونا يواصل سلسلة انتصاراته ويستعيد الصدارة من ريال مدريد

واصل نادي جيرونا سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بفوزه عليه (3-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأوكراني أرتيوم دوفبيك هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقتين (23، و59 من ركلة جزاء)، وتخللهما هدف زميله المهاجم الإسباني بورتو، الذي سجله عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء.

وحقق نادي جيرونا انتصاره الثالث على التوالي، والرابع عشر في الموسم مقابل تعادلين وخسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، وينتزع الصدارة بفارق نقطتين من ريال مدريد.

بينما مني نادي ديبورتيفو ألافيس بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الثالث عشر على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة.

المصدر: RT