قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يصطدم بنابولي ومواجهات سهلة للريال والسيتي وباريس

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقامة حاليا في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة معقدة لبرشلونة، ومواجهات سهلة لمانشستر سيتي، ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

وسيواجه برشلونة، حامل لقب الليغا، نابولي، بطل الكالتشيو، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنه تبقى محفوفة بالمخاطر لرجال المدرب تشافي هيرنانديز.

وأنصفت القرعة هذه المرة باريس سان جيرمان، عندما أوقعته ضد ريال سوسييداد، فيما اصطدم ريال مدريد، بلايبزيج في مواجهة تبدو على الورق لصالح الفريق الملكي.

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وكانت القرعة الأسهل لصالح مانشستر سيتي، حيث يواجه كوبنهاغن، في مواجهة تبدو محسومة لصالح لاعبي المدرب بيب غوارديولا، كما يواجه بايرن ميونخ، لاتسيو في مواجهة تبدو سهلة للفريق البافاري.

وجاءت باقي المواجهات متوازنة إلى حد ما، حيث يلتقي إنتر ميلان "الوصيف"، أتلتيكو مدريد، فيما يواجه أرسنال، وصيف البريميرليغ، بورتو، وكذلك مواجهة آيندهوفن وبوروسيا دورتموند.

وتقام مباريات الذهاب أولا على أرض فرق (بورتو، ونابولي، وباريس، وإنتر ميلان، وآيندهوفن، ولاتسيو، وكوبنهاغن، ولايبزيغ)، فيما تقام مباريات الإياب على أراضي منافسيهم.

وستقام مباريات الذهاب أيام 13، 14، 20 و21 فبراير 2024، فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 5، 6، 12 و13 مارس المقبل.

المصدر: "وكالات"