حكيمي يحتفل بذكرى استثنائية وسط خيبة سان جيرمان

عاش المدافع المغربي أشرف حكيمي لحظة تاريخية بمشاركته في مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل، خلال التعادل مع صاحب الأرض 1-1 مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبدأ حكيمي اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 67 بدلا عن لاعب الوسط الأوروغواياني، مانويل أوجارتي.

وأشار الحساب الرسمي للنادي الباريسي على منصة "إكس"، إلى مشاركة حكيمي في المباراة رقم 100 بقميص الفريق.

🔝📈⚽️



Our defender @AchrafHakimi is playing in his 1️⃣0️⃣0️⃣th official match for Paris Saint-Germain 🙌❤️💙 #LOSCPSGpic.twitter.com/6nLDGheaVc — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 17, 2023

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ويلعب أشرف حكيمي البالغ 24 عاما في صفوف سان جيرمان منذ صيف 2021، عندما انضم من إنتر ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.

ويعد النجم المغربي الدولي من الركائز الأساسية لسان جيرمان، رغم تعاقب 3 مدربين على قيادة الفريق، وهم: ماوريسيو بوكيتينو وكريستوف جالتيه وأخيرا لويس إنريكي.

وسجل المدافع حكيمي 13 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة، في 100 مباراة بقميص بي إس جي في كل البطولات.

المصدر: "وسائل إعلام"