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إبراهيم دياز ينطلق من منتصف الملعب ليسجل هدفا عالميا لريال مدريد في شباك فياريال (فيديو)

الرياضة

إبراهيم دياز ينطلق من منتصف الملعب ليسجل هدفا عالميا لريال مدريد في شباك فياريال (فيديو)
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سجل الجناح إبراهيم دياز هدفا عالميا لفريقه ريال مدريد في شباك فياريال خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الأحد في المرحلة الـ17 من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 64 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الريال 2-1، تسلم دياز الكرة في منتصف الملعب ليراوغ أحد لاعبي فياريال ثم انطلق كالسهم صوب المرمى، وعندما توغل داخل منطقة الجزاء حاول أحد لاعبي فياريال إيقافه، فتلاعب به دياز ببراعة قبل أن يركن الكرة بيمناه على يمين الحارس.

وساهم دياز بهذا الهدف في فوز فريقه بنتيجة 4-1.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا في انتظار لقاء جيرونا (41 نقطة) ضد ضيفه ألافيس المقرر غدا الاثنين في ختام منافسات المرحلة الـ17.

تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم دياز ينحدر من أصول مغربية ويحمل الجنسية الإسبانية، ولم يقرر بعد ما إن كان سيمثل المنتخب المغربي أو الإسباني.

المصدر: RT

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