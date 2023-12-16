الشحات يكشف سر احتفاله على طريقة رونالدو بهدفه أمام الاتحاد ويعتذر لأبو تريكة

أعرب نجم نادي الأهلي المصري، حسين الشحات عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم أمس الجمعة.

وسجل الشحات، الهدف الثاني للأهلي في شباك اتحاد جدة ليساهم في فوزه 3-1 ويحجز مقعده في الدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وأحرز الشحات، هدفه الرابع في بطولة كأس العالم للأندية ليتقاسم مع نجم الأهلي المصري السابق، محمد أبو تريكة، والجناح الحالي للهلال السعودي، سالم الدوسري، صدارة قائمة أفضل الهدافين العرب في مونديال الأندية.

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واحتفل الشحات بهدفه في شباك اتحاد جدة وبرقمه القياسي الجديد، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال ركضه وقفزه مع فتح ذراعيه والصراخ بأعلى صوته "SIII".

وقال الشحات بعد المباراة لموقع نادي الأهلي: "اتحاد جدة فريق كبير، ولكن الجميع اعتاد على ‏ظهور معدن لاعبي الأهلي في المحافل الكبرى، وفي مباريات قوية بحجم مواجهة بطل السعودية".

وحول هدفه، قال الشحات ضاحكا: "لقبي المونديالي لأنني أسجل دائما في مونديال الأندية، وسعيد بالهدف فهو ذكرى رائعة لي وأمام فريق كبير مثل الاتحاد الذي احترمناه كثيرا".

وعن معادلته رقم أبو تريكة علق الشحات: "بعض الجماهير طالبتني بالتسجيل والبعض الآخر لم يرغب في ذلك بسبب أبو تريكة.. آسف يا كابتن أبو تريكة".

وأشار الشحات إلى أنه يحتفل على طريقة رونالدو، نجم النصر الحالي، عند تسجيله للأهداف لأن أولاده يفضلون هذا الاحتفال، وهو أيضا يحب "الدون".

المصدر: وكالات